Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan sözde Öz Savunma ve YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi.

10 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, bölücü terör örgütünün şehirlerdeki sözde kent meclisi yapılanmasında görev alan 10 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüBorsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüEkonomi
# pkk # YPS # şırnak
Çok Okunanlar
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü
Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü
Konya'da trafikte çıkan tartışma can aldı!
Konya'da trafikte çıkan tartışma can aldı!
Öne Çıkanlar İsrail ordusu açıkladı: "ABD savunma sistemleri İran füzelerini önleyemedi" | Halil Nebiler İsrail ordusu açıkladı: "ABD savunma sistemleri İran füzelerini önleyemedi" | Halil Nebiler Bu hafta sinemada hangi filmler var? Bu hafta sinemada hangi filmler var?