Hamas'tan Ateşkes Açıklaması!

Hamas'ın siyasi lideri Haniyye, yaptığı açıklamada, "İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakın" olduklarını belirtti.

Hamas'tan Ateşkes Açıklaması!
Hamas'tan Ateşkes Açıklaması!
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Hamas lideri İsmail Heniyye İsrail ile ateşkes konusunda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi. Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi. Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık." ifadesini kullandı.

Hamas Üyesi Olası Ateşkesi Katar'ın Duyuracağını Belirtti

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Al Jazeera televizyonuna İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rişk, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." dedi. Rişk, anlaşma gereğince yardımların girmesi ve her iki taraftan kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasından söz edildiğini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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