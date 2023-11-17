Hamas'tan Şifa Hastanesi Açıklaması! "ABD'den Alınan Yeşil Işıkla..."

Hamas, "İsrail ABD'nin yaktığı yeşil ışıkla Şifa Hastanesi'nde soykırım yapıyor" başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail'in, tanklar ve keskin nişancılarla Şifa Hastanesi'ni adeta askeri kışlaya çevirdiği kaydedilen açıklamada, ilaç temini için hastanenin eczanesine gidilmesine engel olduğu ve hastanede dünyanın gözü önünde soykırım yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi'nde gerçekleştirdiği "etnik temizlikten", kadınlara, çocuklara ve sivillere yönelik suçlarından doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'ın sorumlu olduğu vurgulandı.