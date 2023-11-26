Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Hamas, yaptığı açıklamada daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını belirtti.

Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Mutabakata göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

3. Esir Takası Gerçekleşti! Hamas ve İsrail Esirleri Serbest Bıraktı3. Esir Takası Gerçekleşti! Hamas ve İsrail Esirleri Serbest BıraktıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hamas # israil # filistin # esir takası
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