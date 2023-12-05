Hazar Ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplandı! Lavrov'dan Dikkat Çeken Açıklama

 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hazar ülkeleri arasında etkileşimin artırılması yönünde ek çabaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Hazar ülkelerinin ortak çalışmaları, Avrasya kıtasında güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir gelişmeye önemli katkı sağlıyor." dedi.

Hazar Ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplandı! Lavrov'dan Dikkat Çeken Açıklama
Hazar Ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplandı! Lavrov'dan Dikkat Çeken Açıklama
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Lavrov, başkent Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Toplantının önemine işaret eden Lavrov, söz konusu formattaki çalışmaların, bölgesel etkileşimdeki sorunlara çözüm bulmaya yardımcı olduğunu dile getirdi. Hazar bölgesindeki işbirliğinin yüksek seviyeye ulaştığına işaret eden Lavrov, "Ancak 5 Hazar ülkesi arasındaki etkileşimin artırılması ve uluslararası hukuki temellerinin güçlendirilmesi için ek çabalara ihtiyaç var." diye konuştu.

Lavrov, "Çok kutuplu dünya düzeninin oluşması ve dünyada yeni kalkınma merkezlerinin konumunun güçlendirilmesi bağlamında, Hazar devletleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi önemli. Bu bağlamda Hazar ülkelerinin ortak çalışmaları, Avrasya kıtasında güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir gelişmeye önemli katkı sağlıyor." ifadesini kullandı. Hazar bölgesinde çevre güvenliği, denizin sığlaşması ve biyolojik kaynakların korunmasıyla ilgili sorunların olduğuna dikkati çeken Lavrov, bu sorunların çözülmesi için ortak eylemlerinin uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Görüştü! Bölgesel Konular Ele AlındıRusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Görüştü! Bölgesel Konular Ele AlındıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sergey Lavrov # rusya # Avrasya
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