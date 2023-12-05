Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Görüştü! Bölgesel Konular Ele Alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Bayramov, başkent Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı kapsamında bir araya geldi. Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki bakan, bazı uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022 yıllarında imzaladığı anlaşmalar temelinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine desteğin artırılması gerektiği" teyit edildi.