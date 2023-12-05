Rus Donanması Akdeniz'e İniyor! Cezayir ile Ortak Tatbikat Yapacaklar

Cezayir ve Rusya, 8 Aralık'ta Akdeniz'de deniz tatbikatı düzenleyecek. Tatbikatın hedefinin iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek olduğu belirtildi.

Rus Donanması Akdeniz'e İniyor! Cezayir ile Ortak Tatbikat Yapacaklar
Son Güncelleme:

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Karadeniz Filosu'na ait "Admiral Grigorovich" firkateyninin 12 Aralık'a kadar kalmak üzere Cezayir Limanı'na demirlediği bildirildi.

Açıklamada, firkateynin, 8 Aralık'ta Cezayir açıklarında düzenlenecek süresi belirtilmeyen deniz tatbikatına katılacağı, bu tatbikatla Cezayir ve Rus donanmaları arasındaki ortak operasyonel işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Cezayir ve Rusya, belirli aralıklarla ortak deniz tatbikatları düzenliyor.

İki ülkenin donanması, Kasım 2021 ve Ekim 2022'de de Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Putin: "Türkiye ile Ortaklık En Yüksek Düzeyde ve Tecrübeye Dayanıyor"Putin: "Türkiye ile Ortaklık En Yüksek Düzeyde ve Tecrübeye Dayanıyor"Dış Politika

Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # cezayir # deniz tatbikatı
Çok Okunanlar
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi!
İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi!
Altın Fiyatları Yükseliyor! Altın Bozduracaklar Dikkat!
Altın Fiyatları Yükseliyor! Altın Bozduracaklar Dikkat!
Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Oldu? Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL?
Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Oldu? Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL?
Öne Çıkanlar O anlar pes dedirtti! Sosyal medyada canlı yayın açan adam evini ateşe verdi! O anlar pes dedirtti! Sosyal medyada canlı yayın açan adam evini ateşe verdi! Sütlü İrmik Tatlısı Tarifi! Sütlü İrmik Tatlısı Tarifi!