İki saatte 61 bin yıldırım düştü! Hindistan'da gök gerçekten yarıldı

Hindistan’ın Odisha eyaletinde 2 saat içinde 61 bin yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’ın Odisha eyaletinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu.

İki saatte 61 bin yıldırım düştü! Hindistan'da gök gerçekten yarıldı

Hindistan’ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışlarla birlikte 2 saatte 61 bin yıldırım düştü. En az 12 kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Yıldırım düşmesi nedeniyle 8 büyükbaş hayvan da telef oldu.

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HER GÜN BİNLERCE YILDIRIM DÜŞÜYOR

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününe kadar süreceğini belirterek, vatandaşları yıldırım çarpmalarına karşı uyardı. IMD, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verirken, diğer bölgelerde de sarı alarm verdi. Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine 400 bin rupi maddi yardımda bulunulacağı belirtildi.

Öte yandan, dün Odisha’da 5 bin 300’den fazla yıldırım düştü. Hindistan’ın doğu kesimlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu bu aylarda sık sık yıldırım düşüyor. Bugün düşen 61 bin yıldırımın daha önce kaydedilmediği belirtiliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hindistan # Yıldırım # meteroloji
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