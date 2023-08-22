İlk paylaştı! Wagner Başkanı Prigojin'den dikkat çeken paylaşım

Prigojin, “Wagner’in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini belirtti.

WAGNER'DEN UKRAYNA'YA DÖNÜŞ SİNYALİ

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin, Haziran ayında Rusya’ya karşı başlattığı silahlı isyandan sonra ilk kez görüntülendi. Prigojin, Telegram’da “Wagner’in Tahliyesi” adlı kanalda paylaştığı videoda, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini söyledi.

Prigojin, videoda Belarus’ta olduğunu ve Wagner savaşçılarının Belarus ordusuna askeri eğitim vereceğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşın gidişatını “rezalet” olarak nitelendirdi ve Wagner’in ilerideki bir tarihte Ukrayna’ya dönebileceğine işaret etti.

Wagner, Rusya’da Putin yönetimine karşı isyan başlatmış ve ülkeyi iç savaşın eşiğine getirmişti. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla sona ermiş ve Wagner savaşçılarına Rus ordusuna katılma veya Belarus’a gitme seçenekleri sunulmuştu.

Wagner, Afrika’da birçok ülkede Rusya’nın çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteriyor ve DEAŞ, El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Prigojin, Afrika’daki varlıklarını sürdüreceklerini ve kıtadaki halkların hayatını iyileştireceklerini iddia etti.

PRİGOJİN, WAGNER İSYANINDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Wagner: İsyan sonrasında Prigojin’e ait olduğu sanılan ilk video yayımlandı. İsyandan sonra ilk görüntü: Prigojin, Afrika’da görevinin başında olduğunu ifade etti.