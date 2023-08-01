İngiltere sığınmacıları yerleştirmek için dev gemi inşa etti

İngiltere'de sığınmacılarla ilgili yasa tasarısı Meclis'ten geçti. Tartışma yaratan Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısının Meclis'ten geçmesiyle birlikte İngiltere ilk adımı attı.

Sığınmacıları barındıracak olan Bibby Stockholm isimli devasa gemi İngiltere hükümetinin çok tepki uyandıran göç politikasını tekrar gündeme getirdi. Gemi bugün Portland limanına yaklaştı. Limanda çok sayıda protesto gerçekleşti.

Hükümet, Bibby Stockholm gibi tesislerin "otellerden önemli ölçüde daha ucuz" olduğunu söylerken, bu geminin gıda, sağlık ve güvenlik maliyetlerinin günlük 20.000 £ olduğu bildirildi. Hükümet mültecileri üç ila altı ay arasında orada tutmayı beklediğini açıklarken bu süre dokuz aya kadar da uzatılabileceğini belirtti.

Geminin en az 18 ay boyunca 500 sığınmacıyı barındırması ve ilk 50 kişilik grubun bu hafta yerleştirilmesi bekleniyor.

YÜZEN HAPİSHANE BENZETMESİ

İnsan hakları örgütleri gemiyi "yüzen hapishaneye" benzetiyor. Geminin demirlediği Portland adası sakinleri de sığınmacıların yüzen bir gemi içinde tutulacak olmasını protestoya devam ediyor. Çok sayıda uzmanın sağlıklı olmadığını belirttiği metot tartışılmaya devam etse de İngiltere hükümeti geri adım atacak gibi durmuyor.

Göçmen yanlısı 50'den fazla örgüt ve kampanya, hükümetin sığınma talebinde bulunan kişileri barındırmak üzere kiraladığı "Bibby Stockholm" gemisinin sahibi Bibby Marine şirketine açık mektup yazdı.

Mektupta, şirketin transatlantik köle ticaretiyle kanıtlanmış tarihi bağlarına değinilerek, gemide uygulanacak gözaltı benzeri koşullara işaret edildi ve şirketin kamuoyuna açık yanıt vermesi istendi.

YASA PARLEMENTODAN GEÇTİ

Tartışmalar yaratan Yasa Dışı Göç Yasası İngiltere Parlementosundan geçti. Düzensiz göçü engellemeyi amaçladığı söylenen yasaya göre İngiltere yasa dışı şekilde Manş Denizine giren herhangi bir sığınmacıyı anında gözaltına alabilecek. Aynı zamanda ülkeye tekneyle yasadışı yollardan ulaşan herkesin Birleşik Krallık'ta sığınma başvurusunda bulunma hakkı reddedilecek.