İngiltere-Ukrayna anlaşması sonrası Rusya'dan sert tepki

Rusya, İngiltere ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

İngiltere ile Ukrayna arasında güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı.



Anlaşma yarınca İngiltere 2024'te Ukrayna'ya 2 buçuk milyar sterlin değerinde yeni askeri yardım yapacak.



Yapılan anlaşma İngiltere'nin Ukrayna'ya uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü korumak ve yeniden tesis etmek, ekonomisini yeniden inşa etmek ve Rusya'nın herhangi bir askeri tırmanışını veya yeni saldırganlığını önlemek ve aktif bir şekilde caydırmak ve karşı koymak maddelerini içeriyor.



Ayrıca anlaşmanın yürürlükte olduğu 10 yıl boyunca İngiltere'nin Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceği belirtildi.



Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İngiltere ile Ukrayna arasında yapılan anlaşma konusunda İngiltere'yi uyardı. Medvedev, İngiltere’nin Ukrayna’ya askeri birlik konuşlandırması durumunda Rusya’nın bunu savaş ilanı olarak kabul edeceğini belirtti.



Ukrayna'nın Rus topraklarına Batı'nın verdiği misket bombalarıyla saldırdığını hatırlatan Medvedev, İngiliz temsilcileri Kiev'in merkezinde misket bombalarıyla bombalansaydı Batı kamuoyunun nasıl tepki vereceğini sordu...