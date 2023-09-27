İngiltere'de Çöp Krizi! Londra'nın Sokakları Çöp Yığınlarıyla Doldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da sokaklar çöpten geçilmiyor. Temizlik işçilerinin 10 gündür süren grevi, sokaklarda çöp yığınları oluşmasına neden oldu. İngiltere halkı, çöplerin fareleri çekmesinden ötürü endişeli.
Çürüyen emperyalizmin temsilcilerinden İngiltere'nin başkenti Londra'da temizlik işçileri grevde. Yerel yönetim ve temizlik işçilerinin anlamamaması sonrası Londra'nın doğusunda yer alan Tower Hamlets semtinde bazı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.
İngiltere'nin Başkenti Londra Çöpe Gömüldü
Temizlik işçilerinin 10 gündür grevde olması sebebiyle kaldırımları kapatma noktasına gelen çöpün yaydığı yoğun kokular yaydı. Yoğun koku nedeniyle sokaklarda yürümekte zorlanan kasaba sakinleri, yiyecek artıklarının fareleri çekmesinden dolayı halk sağlığıyla ilgili endişe taşıdıklarını belirtti. Yerel otoriteyle temizlik görevlileri sendikası arasında devam eden görüşmeler tıkanınca sendika tarafında grev kararı alınmıştı. Bunun üzerine belediye yetkilileri, özel bir temizlik firmasıyla anlaşmış fakat buna rağmen çöpün tamamen toplanması sağlanamamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı