İngiltere'de Çöp Krizi! Londra'nın Sokakları Çöp Yığınlarıyla Doldu

Çürüyen emperyalizmin temsilcilerinden İngiltere'nin başkenti Londra'da temizlik işçileri grevde. Yerel yönetim ve temizlik işçilerinin anlamamaması sonrası Londra'nın doğusunda yer alan Tower Hamlets semtinde bazı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

İngiltere'nin Başkenti Londra Çöpe Gömüldü

Temizlik işçilerinin 10 gündür grevde olması sebebiyle kaldırımları kapatma noktasına gelen çöpün yaydığı yoğun kokular yaydı. Yoğun koku nedeniyle sokaklarda yürümekte zorlanan kasaba sakinleri, yiyecek artıklarının fareleri çekmesinden dolayı halk sağlığıyla ilgili endişe taşıdıklarını belirtti. Yerel otoriteyle temizlik görevlileri sendikası arasında devam eden görüşmeler tıkanınca sendika tarafında grev kararı alınmıştı. Bunun üzerine belediye yetkilileri, özel bir temizlik firmasıyla anlaşmış fakat buna rağmen çöpün tamamen toplanması sağlanamamıştı.