İngiltere'de kan donuran vahşet! Hemşire 7 bebeği öldürmüş!

İngiltere'de bir hemşire yeni doğan 7 bebeği öldürmekten suçlu bulundu. Hemşirenin gerçekte kaç bebeği öldürdüğü ise bilinmiyor. Olayın daha vahim tarafı, çalışma arkadaşları hemşireden şüphelenirken hemşire görevinde 1 yıl daha çalışmaya devam etmiş!

İngiltere'de kan donuran vahşet! Hemşire 7 bebeği öldürmüş!
Son Güncelleme:

İngiliz hemşire 7 bebek öldürmekten jüri tarafından suçlu bulundu. Gerçekte kaç bebeği öldürdüğü ise bilinmiyor.

İngiltere'nin Chester kentinde 7 yeni doğan bebeğin hava ve insülin enjekte edilerek ölümü olayında şüpheli sıfatıyla yargılanan hemşire Lucy Letby, jüri tarafından suçlu bulundu.

Jüri, Letby'yi 5'i erkek, 2'si kız 7 bebeğin ölümü ile bebeklere kötü muamele ve cinayete teşebbüs gibi toplamda 22 suçun 14'ünden suçlu bulduğunu açıkladı.

Kararın ardından hayatını kaybeden bebeklerin Manchester'daki duruşma salonunda bulunan yakınları ile Letby gözyaşlarına hakim olamadı.

Letby'nin 2015'te hastanedeki diğer çalışanların endişelerini bildirmelerine rağmen aynı görevde 1 yıl daha çalışmaya devam ettiği, 2016'da ofis görevlerine verildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıkmıştı.

# ingiltere # hemşire # bebek
Çok Okunanlar
Kont Drakula efsanesi nedir?
Kont Drakula efsanesi nedir?
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için 3 doğal çözüm
Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için 3 doğal çözüm
Yediği meyve hayatını değiştirdi!
Yediği meyve hayatını değiştirdi!
Salçadaki küfü jilet gibi yok etme tekniği! Aşçıların hep uyguladığı teknik
Salçadaki küfü jilet gibi yok etme tekniği! Aşçıların hep uyguladığı teknik
Öne Çıkanlar "İmamoğlu İstanbul'a değil HDP ve İyi Parti'ye Mühürlü!" | Nusret Senem'den Ekrem İmamoğlu Analizi "İmamoğlu İstanbul'a değil HDP ve İyi Parti'ye Mühürlü!" | Nusret Senem'den Ekrem İmamoğlu Analizi Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da! Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da!