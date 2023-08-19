İngiltere'de kan donuran vahşet! Hemşire 7 bebeği öldürmüş!

İngiliz hemşire 7 bebek öldürmekten jüri tarafından suçlu bulundu. Gerçekte kaç bebeği öldürdüğü ise bilinmiyor.

İngiltere'nin Chester kentinde 7 yeni doğan bebeğin hava ve insülin enjekte edilerek ölümü olayında şüpheli sıfatıyla yargılanan hemşire Lucy Letby, jüri tarafından suçlu bulundu.

Jüri, Letby'yi 5'i erkek, 2'si kız 7 bebeğin ölümü ile bebeklere kötü muamele ve cinayete teşebbüs gibi toplamda 22 suçun 14'ünden suçlu bulduğunu açıkladı.

Kararın ardından hayatını kaybeden bebeklerin Manchester'daki duruşma salonunda bulunan yakınları ile Letby gözyaşlarına hakim olamadı.

Letby'nin 2015'te hastanedeki diğer çalışanların endişelerini bildirmelerine rağmen aynı görevde 1 yıl daha çalışmaya devam ettiği, 2016'da ofis görevlerine verildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıkmıştı.