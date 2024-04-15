Irak Direniş Grupları İran'ı takdir etti

Irak'taki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, Amerika ve İsrail yandaşlarının silahların dilinden başka bir şey anlamadıkları, isyan ve şiddetlerinin ancak silahlarla dizginlenebileceği, milletlere karşı işlenen suçların önlenebileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Dil silah olmasaydı işgalin ilk aşamasında topraklarımız kurtarılamazdı ve onların lideri DEAŞ yenilgiye uğratılamazdı. Silah olmadan sürekli ihlallere maruz kalan İran'ın egemenliği geri getirilemez. İmam Hamaney'in emriyle gerçekleştirilen Gerçek Vaat operasyonu, düşmanın sürekli saldırı ve suçlarına karşı caydırıcılık denklemini sürdürmenin, suç politikalarını hayata geçirmenin ve milletlere diz çöktürmeye çalışmanın gerekliliğinin açık bir örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah Hareketi bildiri metninde şu ifadelere yer verdi: