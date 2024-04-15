Irak Direniş Grupları İran'ı takdir etti
Irak Hizbullah Hareketi, İran'ın İsrail'e karşı yürüttüğü 'Gerçek Vaat Harekatı'nı öven bir bildiri yayınladı. Bildiride İsrail'i desteklemenin Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerinin temel görevlerinden biri olduğunu açıkladı.
Irak'taki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, Amerika ve İsrail yandaşlarının silahların dilinden başka bir şey anlamadıkları, isyan ve şiddetlerinin ancak silahlarla dizginlenebileceği, milletlere karşı işlenen suçların önlenebileceği belirtildi.
Yapılan açıklamada "Dil silah olmasaydı işgalin ilk aşamasında topraklarımız kurtarılamazdı ve onların lideri DEAŞ yenilgiye uğratılamazdı. Silah olmadan sürekli ihlallere maruz kalan İran'ın egemenliği geri getirilemez. İmam Hamaney'in emriyle gerçekleştirilen Gerçek Vaat operasyonu, düşmanın sürekli saldırı ve suçlarına karşı caydırıcılık denklemini sürdürmenin, suç politikalarını hayata geçirmenin ve milletlere diz çöktürmeye çalışmanın gerekliliğinin açık bir örneğidir." ifadelerine yer verildi.
Hizbullah Hareketi bildiri metninde şu ifadelere yer verdi:
- Aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'ne ve direniş eksenindeki diğer grup ve güçlere, dünyanın özgür insanlarına da sesleniyoruz. Siyonist rejimin savunma sistemlerine sızılan bu operasyonun başarısını ve Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerinin hava savunmasının bununla mücadelede başarısız olmasını tebrik ediyoruz. Bölgedeki Amerikan üslerinin temel görevlerinden birinin Siyonist rejime ve onun suçlarına destek vermek olduğunu vurguluyoruz.