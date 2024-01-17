Irak direnişi nefes aldırmadı! ABD Suriye'deki en önemli üssünü boşaltıyor

Aksa Tufanı'nın başlamasından sonra, bölgedeki direniş grupları da ABD'yi bölgeden kovmak için hareketliliğini arttırdı. Irak direnişinin 17 Ekim'den bu yana 127 kez ABD üslerine saldırı gerçekleştirmesi sonrası, ABD'nin Suriye'deki üssünü boşalttığı gündeme geldi.

Irak direnişi nefes aldırmadı! ABD Suriye'deki en önemli üssünü boşaltıyor
Editör: Uğur Çam
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Aksa Tufanı sonrası, Irak'taki direniş güçleri de, bölgeden Amerika Birleşik Devletleri'ni kovmak için harekete geçti. Bölgedeki ABD üsleri, sık sık hedef alındı. Iraklı direniş gruplarının tekrarlanan saldırılar sonrası ABD'nin Şam'a 700 kilometre uzaklıktaki Kamışlı yakınlarında bulunan üssünü boşalttığı gündeme geldi.

ABD SURİYE'DE PKK'YI EĞİTTİĞİ ÜSSÜNÜ BOŞALTIYOR

İran'ın Tasnim Haber Ajansı, bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Irak sınırındaki Kamışlı kentinde bulunan ABD üssünün boşaltıldığını aktardı. Haberde, ABD'nin 350 personelinin üsten geri çekildiği belirtildi. Üssün boşaltılma sebebi olarak, Irak'taki direnişin tekrarlanan saldırıları gösterildi. ABD tarafından konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. 

Boşaltılan üs, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak sınırında bulunuyor. Üs, ABD'nin Suriye'deki stratejik öneme sahip askeri üslerden biri. Üste, sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında, terör örgütü PKK'nın eğitimleri yapılıyor. Üs, ABD ve PKK'nın en önemli dayanak noktalarından biri olan Kamışlı havaalanına 4 kilometre mesafede.

IRAK DİRENİŞİNDEN ABD'YE PEŞ PEŞE SALDIRILAR

9 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Irak ve Suriye'deki ABD güçlerinin 17 Ekim 2023'ten bu yana 127 kez saldırıya uğradığını belirtmiş, bu saldırıların 52'sinin Irak'taki ABD üslerine, 75'inin ise Suriye'deki üslere yönelik olduğunun altını çizmişti. Saldırılara rağmen Irak’tan çekilme konusunda herhangi bir plandan haberdar olmadığını söyleyen Ryder, IŞİD ile mücadele kapsamında oluşturulan 'Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü' misyonlarına odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.

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