Irak LGBT'ye karşı mücadeleyi başlattı! Artık basında LGBT'ye geçit yok
Irak basınının LGBT'ye karşı mücadelede sorumluluk alması için "eşcinsellik" kelimesi kullanması yasaklandı. Bunun yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.
Irak basınında "eş cinsel" ve "eş cinsellik" kelimelerinin kullanılması yasaklandı.
Irak İletişim ve Enformasyon Kurumunun kararına göre, kurumdan çalışma ruhsatı alan tüm basın ve medya organlarında üretilen içeriklerde "eş cinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.
Kararla, "toplumun genel ahlaka aykırı ve yabancı terimlere karşı korunmasının hedeflendiği" kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı