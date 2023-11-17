Irak'ta ABD Üssü 2 SİHA ile Vuruldu! "Gazze Saldırılarına Yanıt"

Irak İslami Direniş, Gazze'deki saldırılara yanıt olarak Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de bulunan ABD üssüne saldırı düzenledi. Saldırı 2 SİHA ile gerçekleştirildi. Saldırı sonrası üste yangın çıktı.

Irak'ta ABD Üssü 2 SİHA ile Vuruldu! "Gazze Saldırılarına Yanıt"

Irak'ta Erbil'in kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü'ne yerel saatle 10.25 sıralarında SİHA ile saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle üste yangın çıktığı ve bölgeden dumanlar yükseldiği belirtildi. Irak İslami Direniş saldırıyı üstlendi. Yapılan açıklamada, 2 SİHA ile düzenlenen saldırının Gazze’deki saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.

Irak'ta ABD Üssü 2 SİHA ile Vuruldu! "Gazze Saldırılarına Yanıt" - Resim : 1

İsrail'in Gazze’de saldırılarına başlamasından bu yana ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine yönelik saldırılar arttı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından saldırılara ilişkin yapılan son açıklamada, Irak ve Suriye’de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 55 kez saldırı düzenlendiği, 59 askerin yaralandığı belirtilmişti. Saldırıların çoğunluğunu Irak İslami Direniş grubu üstelenmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ırak # erbil # abd üssü
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