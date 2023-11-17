Filistin'i Destekleyen Sanatçılara Sansür Uygulanıyor

Filistin’e destek veren sanatçılar, Avrupa'da sansürleniyor. Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin sosyal medyada İsrail'i eleştirince, Londra'da düzenleyeceği sergi iptal edildi.

Bir diğer iptal haberi deAlmanya'dan geldi. Sanatçı Anais Duplan'ın sergisi de Filistin'e destek paylaşımları nedeniyle iptal edildi. Müze müdürü, mesajında "Bu paylaşımlar Hamas’ın terörist saldırısını kabul etmiyor ve İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonunu soykırım olarak değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası Belgesel Film Festivali de İsrailli yapımcıları kızdırdı. 9 Kasım'da festivalin açılış gecesinde bir grup ellerinde ‘Nehirden denize özgür Filistin’ yazılı pankart açtı. Festivalin yönetmeni de pankartlara alkış tutunca, İsrail'den tepki geldi. Yönetmen İsrailli yapımcılardan özür diledi ve "Filistin yanlısı aktivistlerin susturulmak" istendiğini belirterek, festivalden çekildi.

Sözde özgürlükler ülkesi ABD'de de durum aynı... New York'ta Guggenheım müzesinde sanatçılar Filistin'deki katliama dikkat çekmek istedi. Gazze'de ölen çocukların yasını tutan kırmızı kumaş pankartlar açtı.

Güvenlik görevlileri pankartları indirmeye çalıştı. Müze protestolar nedeniyle 11 Kasım'da geçiçi olarak kapatıldı.