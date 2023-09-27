Irak'ta Düğün Salonunda Facia! 115 Ölü 200'den Fazla Yaralı Var

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 115 kişi hayatını kaybederken, en az 200 kişi de yaralandı.

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Irak’ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda havai fişek nedeniyle facia meydana geldi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 115 kişi hayatını kaybederken, en az 200 kişi de yaralandı.

Irak'ta Düğün Salonunda Facia!

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir yaptığı açıklamada, Musul ve Erbil’deki çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının olay yerine gönderildiğini söyledi. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yangının güvenlik tedbirleri alınmaması sonucu ihmal nedeniyle hızla yayıldığı kaydedildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü belirtildi.

Irak'ta Düğün Salonunda Facia! 115 Ölü 200'den Fazla Yaralı Var - Resim : 1

Irak'ta Düğün Salonunda Facia! 115 Ölü 200'den Fazla Yaralı Var - Resim : 2

Irak'ta Düğün Salonunda Facia! 115 Ölü 200'den Fazla Yaralı Var - Resim : 3

Irak'ta Düğün Salonunda Facia! 115 Ölü 200'den Fazla Yaralı Var - Resim : 4

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