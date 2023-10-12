İran Ambargoları Her Alanda Bertaraf Ediyor

ABD'nin 40 yılı aşkın bir süredir devam eden ambargo ve yaptırımlarını fırsata çeviren İran birçok teknolojik atılımın yanı sıra ilaç sanayisinde de ilerleme kaydetmeyi sürdürüyor. İlaç ve tıbbi ekipman alanında üretilen 12 yeni ürün Pardis Teknoloji Parkı'nda sergiye çıkartıldı.

Pardis Teknoloji Parkı'na üye firmalarda tanıtılan bu bilgi tabanlı ürünler, İran'ın bunları ithal etme ihtiyacını ortadan kaldırdı. Lenfoma kanseri tedavi hapı (ibrutinib) da İran'da üretilen ve ülkeye yaklaşık 10 milyon dolar döviz tasarrufu sağlayan ürünlerdenn biri oldu.

Pardis Teknoloji Parkı Öncü Olmaya Devam Ediyor

Cutaneous leishmaniasis (CL) tedavi ilacı, Kısırlık (İnfertilite) tedavi ilacı, ilaçların daha etkili hale getirilmesi için yeni teknoloji, tıp mühendisliği alanında gelişmiş cihazların yanı sıra endüstriyel alanlardaki diğer bazı ürünler bu firmaların ürettiği diğer ürünler arasında yer aldı. Bu ürünler, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan ve bilim ve teknoloji üretimi alanında öncü bir merkez olan Pardis Teknoloji Parkı'nda düzenlenen 21. yıllık toplantısıyla eş zamanlı olarak tanıtıldı.

Pardis Teknoloji Parkı 2009 yılında İran'ın en büyük teknoloji parkı olarak kurulmuş ve bugüne kadar bilgi ve iletişim teknolojisi, biyoteknoloji, nanoteknoloji, yeni malzemeler, mekanik ve otomasyon gibi ileri teknolojiler alanlarında 400'den fazla teknolojik ve bilgi tabanlı birim bu parka üye oldu. Park günümüzde bilim ve bilgi tabanlı ürünlerin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır.