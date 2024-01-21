İran hava savunma tatbikatı yaptı. İran Hava Kuvvetleri ile Devrim Muhafızları Ordusunun katılımıyla "Velayet Gökyüzü Savunucuları 1402" isimli ortak hava savunma tatbikatı düzenlendi.

Hava savunma tatbikatında, insansız hava araçları saldırısına karşı savunmaya ilişkin keşif, tespit, önleme, saldırı ve imha süreçleri canlandırıldı.

Tatbikatta nükleer merkezlerin yanı sıra limanlar, rafineriler ve ülke için hayati öneme sahip ekonomik ve ticari merkezlerin savunulmasına yönelik senaryolar uygulandı.