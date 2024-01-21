İran hava savunma tatbikatı yaptı

İran 2 gün süren hava savunma tatbikatı icra etti. Tatbikatta nükleer merkezlerin yanı sıra limanlar, rafineriler ve ülke için hayati öneme sahip ekonomik ve ticari merkezlerin savunulmasına yönelik senaryolar canlandırıldı.

İran hava savunma tatbikatı yaptı
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İran hava savunma tatbikatı yaptı. İran Hava Kuvvetleri ile Devrim Muhafızları Ordusunun katılımıyla "Velayet Gökyüzü Savunucuları 1402" isimli ortak hava savunma tatbikatı düzenlendi.

Hava savunma tatbikatında, insansız hava araçları saldırısına karşı savunmaya ilişkin keşif, tespit, önleme, saldırı ve imha süreçleri canlandırıldı.

Tatbikatta nükleer merkezlerin yanı sıra limanlar, rafineriler ve ülke için hayati öneme sahip ekonomik ve ticari merkezlerin savunulmasına yönelik senaryolar uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # tatbikat
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