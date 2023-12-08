İran Ordusundan Açıklama: Her Türlü Tehdide Hazırız!

İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İran Silahlı kuvvetlerin ve İran Ordusunun savaşa hazırlığı, savunma kapasitesi ve istihbaratının en iyi durumda olduğunu söyledi.

İran Ordusundan Açıklama: Her Türlü Tehdide Hazırız!

Tahran'daki İmam Ali (a.s) Harp Okulu'nda Üniversite Öğrenci Günü münasebetiyle şehit aileleri, gaziler ve mezun komutanlara düzenlenen fedakarlık nişanı verme töreninde konuşan İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi,” İran Silahlı kuvvetlerin ve İran Ordusunun savaşa hazırlığı, savunma kapasitesi ve istihbaratı en iyi durumda olduğunu söyledi.

Aksa Tufanı Operasyonu’nu da değerlendiren Tümgeneral Musevi “Bu operasyon Siyonist Rejim’in varlığının ciddi şekilde tehdit edilmesine ve çöküşünün yakınlaşmasını hissetmesine neden olmuştur” dedi.

 Tümgeneral Musevi, “ABD hükümeti çocuk katili Siyonist Rejim’i utanmadan desteklediğini söylediğini belirterek “Batı ülkeleri tarafından bölgeye yapılan ziyaretler ilk defa yaşanmıyor. Son 44 senedir bu ziyaretler yapılıyor. Burada İran Silahlı kuvvetlerinin en önemli görevi ülkeye karşı tün tehditleri dikkate almak, tam istihbarata sahip olmak ve ulusal çıkarları doğrultusunda tehditlere karşı tam hazırlıklı olarak harekete geçmektir” ifadesini kullandı. 

Tümgeneral Musevi ayrıca, "İran Ordusu her türlü tehdide karşı hazırdır” açıklamasını yaptı.

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