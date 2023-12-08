Putin'den Adaylık Açıklaması! 2024'teki Seçimlerle İlgili Konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimi ile ilgili açıklama yaptı. Putin açıklamasında, seçimde aday olacağını ilan etti.

Putin'den Adaylık Açıklaması! 2024'teki Seçimlerle İlgili Konuştu

Rusya'da 2024 yılında gerçekleştirilecek devlet başkanı seçimi için geri sayım sürüyor. Kremlin Sarayı'ndaki askerlere madalya takma törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimi ile ilgili açıklama yaptı.

Putin, törende 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti. Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko da Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıkladı.

Federasyon Konseyi, dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # vladimir putin # başkanlık seçimi
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