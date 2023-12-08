Devlet Bahçeli'den NATO Açıklaması! İsveç'in NATO'ya Girişine Şartlı Evet

İsveç’in NATO’ya katılma süreci Meclis gündeminde. 16 Kasım’da Meclis Dışişleri Komisyonuna gelen İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne yönelik kanun teklifinde Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikna turu henüz sonuç vermedi. Milletvekillerinin soruları yanıtsız kalınca görüşmeler ileri tarihe ertelendi.

Ertelenen komisyonun ardından hükümet ve muhalefet kanadından gelen açıklamalar dikkat çekiyor. AK Parti ve Meclis'teki muhalefef partileri NATO’nun genişleme stratejisine olumlu tavır alırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “soğuk bakıyoruz” açıklaması yaptı. Ancak bir şart öne sürdü...

- Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı gibidir. Viking uzantıları ardına efendilerini alsa da İslam'ın sancağını zedelemeye gücünü yettiremeyecektir. NATO ile doğmadık, NATO'suz da şükür ölmeyiz

- İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz. Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu’nun Lahey’de yargılanmasının yolu açılırsa İsveç’in NATO üyeliğine tamam deriz.

Bahçeli'den Özel'e Tepki!

Bahçeli CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "PKK ağzını bırakmalı " sözleriyle tepki gösterdi.