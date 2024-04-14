İran saldırının gerekçesini açıkladı! İran Meclis Başkanı Kalibaf duyurdu

İran, dün gece saatlerinde, İsrail'e yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA), balistik ve seyir füzeleriyle geniş kapsamlı bir saldırı başlatıldığını duyurdu.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı.

İRAN SALDIRININ GEREKÇESİNİ DUYURDU!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

"İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı ve Birleşmiş Milletler kurallarına uygundu." ifadesini kullanan Kalibaf, İsrail veya ona destek veren ülkelerin "hata" yapması durumunda İran'ın daha kararlı bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti.

Meclis'te hazır bulunan milletvekilleri ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attılar.