İran - Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni gelişme: Diplomatik misyonlar yeniden açıldı

İran - Suudi Arabistan ilişkilerindeki normalleşme sürecinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

İran ile Suudi Arabistan, 7 yılın ardından nisan ayında Çin'in öncülüğünde masaya oturmuşlardı.

"ÜÇ DİPLOMATİK MİSYON YENİDEN AÇILDI"

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci ile ilgili yaşanan yeni gelişme ile ilgili İran Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın pazartesi günü Suudi Arabistan'daki üç diplomatik misyonu yeniden açtığını söyledi.