İran'da Besic Haftası Kutlanacak

1979 yılında yapılan İran İslam Devrimi Sonrası kurulan Gönüllü Halk Savunma Gücü Besic’in kuruluşu kapsamında 19-26 Kasım tarihleri arasında Besic Haftası kutlamaları yapılacak. “İran Milletinin Umudunu Harekete Geçirmek” ana sloganıyla yapılacak etkinliklerin başlangıcı 18 Kasım’da başkent Tahran’daki Devrim Meydanı’nda düzenlenecek Filistin mitingiyle olacak. Mitingde İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Hüseyin Selami de bir konuşma yapacak.

"Besic Halktan Ayrılamaz"

Hafta kapsamında İran’ın tüm şehirlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıntıları İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic Örgütü Komutanı General Gülemrıza Süleymani, Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal’ın da katılığı basın toplantısı aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Süleymani hafta kapsamında, Besic askeri geçit töreni, Besic medya festivali, şiir geceleri, tiyatro oyunlarının sergilenmesi, spor gösterileri, devriye ve mahalle güvenliği tatbikatı, Kur’an okuma yarışmaları ve çok sayııda sergi düzenleneceğini açıkladı. Hafta kapsamında Besic üyelerinin İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ile de buluşacağını belirten General Süleymani, “Dünyanın en büyük halk örgütü olarak Besic'in omuzlarında çok ağır bir görev var. İran milletinin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde lider olabilmelidir. İran milletinin tüm kesimlerini koordinasyon içinde stratejik hedeflerine doğru ilerletebilmelidir. Bundan hareketle Besic haftası programları da aynı yaklaşımla hazırlanmıştır. Besic halktan ayrılamaz. Çünkü İran halkı, ülkede kalkınmanın ve adaletin sağlanması için ülkeyi yüceltme görevini yerine getiriyor.” dedi.

"İran Ulusunun Filistin'e Desteği Değişmedi"

Besic Komutanı, 7 Ekim’de başlayan Aksa Tufanı Operasyonu hakkında da konuştu. “Mescid-i Aksa Tufanı Operasyonu ve Siyonist rejimin yenilgiye uğratılmasıyla birlikte seferberlik haftasına giriyoruz.” diyen Süleymani, “Amerikalılar, tüm kapasite ve güçleriyle gaspçı Siyonist rejimin yanında yer aldılar ve birçok kaynakla Gazze'deki kadın ve çocuklara ateş açarak binlerce insanı öldürdüler. Bu suçlular hastanelerde hastaları, hatta prematüre bebekleri bile şehit ettiler, bu tür vahşet ancak Siyonist rejimin kayıtlarında görülebilir. Amerikalıların gücü azalıyor. Tüm gücünü silahı olmayan insanlara karşı kullanması da bunun kanıtıdır. Amerikalı savaşçılar ve İsrailli pilotlar Gazze hastanelerindeki savunmasız insanları bombalamakla övünemezler. İran ulusunun Filistin halkına desteğini değiştirdiğine dair bir işaret yok. Bugün dünya direnişi övüyor; Mesela İngiltere ve Amerika'da binlerce kişinin işgalci Siyonist rejiminin suçlarını kınamak için yürüdüğünü görüyorsunuz; İran "Direniş Okulu"nun yaratıcısıdır. Çünkü 40 yılı aşkın süredir ülkemiz insanı tahakküm düzenine karşı durmaktadır ve bu sisteme karşı da geri adım atmayacaktır. İran milleti direniş okulunun mücevheridir.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Süleymani, ABD'nin İran'a yönelik tehdidine ilişkin de şunları söyledi: