İran'da boru hattında sızıntı! Yetkililer müdahale etti

İran’a bağlı Hark Adası’nda bir boru hattında petrol sızıntısının meydana geldiği açıklandı.



İran’a bağlı Hark Adası’nda bir boru hattında petrol sızıntısı meydana geldi. Buşehr eyaletinden bir yetkili şunları söyledi:

- Boru hatlarından denizin dibine akacak petrol sızıntısını önlemek için dalış ekipleri bölgeye sevk edildi. Temizliğe yardımcı olmak için Hark ve Genaveh kıyılarına iki gemi gönderildi.

Sızıntının ne kadar büyüklükte olduğu ve nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor.

Basra Körfezi’nin 25 kilometre açıklarında yer alan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatının büyük bir bölümünün sevk edildiği petrol terminallerinden biri olarak belirtiliyor.