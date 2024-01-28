İran'da terör saldırısı! 9 Pakistan vatandaşı öldürüldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısında 9 Pakistan vatandaşı hayatını kaybetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de silahlı saldırıyı kınayarak Pakistan hükümeti ve mağdurların ailelerine başsağlığı diledi.

İran'da terör saldırısı! 9 Pakistan vatandaşı öldürüldü

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 Pakistan vatandaşı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıda öldürüldü.

Olayı terör saldırısı olarak değerlendiren İran Devleti geniş çaplı soruşturma başlattı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de silahlı saldırıyı kınayarak Pakistan hükümeti ve mağdurların ailelerine başsağlığı diledi.

16 ve 18 Ocak'ta İran ile Pakistan birbirlerinin topraklarında terör hedeflerini vurmuş, iki ülkeden yapılan açıklamaların ardından gerilim doğmadan ilişkiler normal seyrine dönmüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı şehitler için buluştuDiyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı şehitler için buluştuGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # pakistan # terör saldırısı
Çok Okunanlar
6,5 büyüklüğünde deprem
6,5 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak!
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak!
Kars'ta feci kaza!
Kars'ta feci kaza!
En düşük emekli maaşına seçim zammı iddiası! 17 bin TL...
En düşük emekli maaşına seçim zammı iddiası! 17 bin TL...
Meteoroloji’den Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
Meteoroloji’den Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
Öne Çıkanlar İran'da terör saldırısı! İran'da terör saldırısı! Yolcu otobüsü kazaları nasıl önlenir? Yolcu otobüsü kazaları nasıl önlenir?