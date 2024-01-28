İran'da terör saldırısı! 9 Pakistan vatandaşı öldürüldü

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 Pakistan vatandaşı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıda öldürüldü.

Olayı terör saldırısı olarak değerlendiren İran Devleti geniş çaplı soruşturma başlattı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de silahlı saldırıyı kınayarak Pakistan hükümeti ve mağdurların ailelerine başsağlığı diledi.

16 ve 18 Ocak'ta İran ile Pakistan birbirlerinin topraklarında terör hedeflerini vurmuş, iki ülkeden yapılan açıklamaların ardından gerilim doğmadan ilişkiler normal seyrine dönmüştü.