Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı şehitler için buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde “Şehitlerimiz İçin Sözümüz Var" etkinliği düzenlendi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik İstiklal marşı ve kulanı kerim tilaveti ile başladı.

"Şehitlerimiz İçin Sözümüz Var" buluşmasında Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi, Türkiye’nin terörle mücadele şehitleri anıldı.

Kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, konuşmasına, Mehmetçiği selamlayarak başladı.

Ali Erbaş, Filistin halkının mücadelesine de sahip çıktı… İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlileri andı.

- İsrail'in haksız şiddetine karşı her platformda tepkimizi ortaya koymayı, barış ve esenlik çağrılarını seslendirmeyi her zaman vazifemiz bildik. Bizler dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, zalimin ise karşısında olmaya devam edeceğiz.