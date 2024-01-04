İran'daki Terör Saldırısını DEAŞ Üstlendi

Son dakika haberine göre İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin isimleri de paylaşıldı.

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, İran'dan yaptığı açıklamada İran'ın maşadan çok maşayı tutan ele odaklandığını aktardı. IŞİD kimdir sorusuna ise, "IŞİD, ABD'nin bölgedeki hedeflerini hayata geçirmek için kurduğu bir terör örgütüdür. ABD'nin IŞİD'i İran'ın üzerine sürdüğünü gördük" dedi. Demir, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan üst düzey yetkililerin Kirman'a gittiğini aktardı. Terör saldırısının hemen ardından İranlıların yeniden Kasım Süleymani'nin mezarına gittiklerini belirtti. Demir, "İranlılar Kasım Süleymani'nin mezarında 'biz terörden korkmuyoruz, bizi yıldıramazsınız' sloganları atıldı." dedi.

İRAN'DAKİ TERÖR SALDIRISINI DEAŞ ÜSTLENDİ!



🔴Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir (@gurkandemirr_ ), İran'dan aktardı. pic.twitter.com/rTTIZ49NoV — Ulusal (@ulusalkanal) January 4, 2024

İran'daki Terör Saldırısı

İran'ın Kirman eyaletinde, Şehit Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında terör saldırısı gerçekleşmişti. Saldırıda 84 kişi şehit oldu, 284 kişi yaralandı. Saldırı sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret ertelendi. İran'da bugün için ulusal yas ilan edildi.