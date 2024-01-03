İran'daki Terör Saldırısının Şifresi! Neden Kirman Seçildi? Saldırının Arkasındaki ABD-İsrail İzleri

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, canlı yayında İran'daki terör saldırılarının arkasında yatan gerçekleri anlattı. Demir, konuşmasında, Kasım Süleymani için yapılan anma töreninde yapılan konuşmaları ve terör saldırısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Demir, terör saldırısında çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "3 polis şehit oldu bu saldırıda. Geri kalan şehitlerin sivil olduğunu görüyoruz" dedi. Demir, ayrıca yaralanan vatandaşlardan 30 kadarının durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.

Terör Saldırısının Hedefi Siviller

Demir, saldırının gerçekleştirildiği bölge hakkında da bilgi verdi. Demir, dün saldırı noktasında olduklarını, bugün Kasım Süleymani'nin şehit edilmesinin yıl dönümü olması sebebiyle bölgenin oldukça kalabalık olduğunu belirtti. Demir, "Uzun bir yürüyüş yolu var. O yoldaki sivilleri hedef alındığını görüyoruz. Saldırının, gelen bilgilere göre güvenlik noktasından dışarıda yapılıyor. Mezarlığa gelmeden önce bir kaç güvenlik noktası var. Arama tarama faaliyeti yapılıyor o noktalarda. Onun dışarısında bu terör saldırısının yapıldığını öğrendik. İçeride yapılsaydı daha büyük bir felaket olurdu ama alınan güvenliğin bunun önüne geçtiğine şahit oluyoruz. Yaklaşık 20 dakika içerisinde bu iki saldırı yapıldı." dedi.

İbrahim Reisi'nin Mesajı

Demir, Kasım Süleymani için gerçekleştirilen anma törenindeki havayı aktardı. Demir, "İbrahim Reisi son konuşmasında, vakti geldiği zaman sert bir yanıt verileceğini ifade etti. Anma töreni içerisinde vatandaşlardan çok sık intikam sloganı atıldı. Bunun yanında 'Kahrolsun Amerika', 'Kahrolsun İsrail' sloganları da atıldı." dedi.

Saldırının Arkasındaki ABD-İsrail

Demir, ABD ve İsrail'in bir süredir İran'ı hedef alan açıklamalarını hatırlattı. Demir, ABD ve İsrail'in bu açıklamalarının ana amacının, İran'a karşı gerçekleştirecekleri terör saldırılarına sözde meşruiyet yaratmak olduğunu söyledi. Demir konuyla ilgili şöyle konuştu:

- Aslında baktığımız zaman İsrail ve ABD bir süredir bu ve benzeri saldırıların alt yapısını yada kendileri açısından bir meşruiyet zemini hazırladıklarını görüyoruz. Nedir o? Aksa Tufanı başladıktan sonra İran'a yönelik suçlamalar. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin veya Ensarullah hareketinin Kızıldeniz'de yaptığı faaliyetlerden İran'ı sorumlu tutmalar. Irak ve Suriye'de her gün ABD üssüne yönelik saldırılar oluyor. Bunlardan da İran'ın sorumlu tutulması... En nihayetinde bugünkü olayın yaşandığını bize gösteriyor.

- Bundan önce 25 Aralık günü İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Razi Musavi... Son derece kritik bir isim. Özellikle bölgedeki direniş gruplarının silah, mühimmat, vs. açsından güçlendirilmesi noktasında lojistik ağını yöneten, yönlendiren birisiydi. Onun hedef alınması da aslında bu süreç açısından, İsrail ve ABD açısından sözde meşruiyet kazandırma sürecinin bir parçası olarak yorumlayabiliriz.

12 Şehit Verdiğimiz Saldırılar ve İran'daki Terör Saldırısı

Demir, gerçekleşen saldırıyı, 12 şehit verdiğimiz, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen PKK saldırısından bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti. Demir şunları ifade etti:

- Aslında bu saldırıyı, Irak'ın kuzeyinde yaklaşık bir hafta önce 12 Mehmetçiğimizin şehit olduğu saldırıdan bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Orada da PKK'nın kullanıldığını gördük. Kim tarafından? ABD ve İsrail tarafından. Onlar yönlendirdi ve o yönlendirme sonucu bu saldırı oldu. Bugün de hangi terör örgütü bu saldırıyı üstlenirse üstlensin ipin ucu, ABD ve İsrail'e dokunacaktır. Çünkü ABD bu bölgeyi dizayn edebilmek için çok sayıda terör örgütü yarattı. Bunların en başında IŞİD, PKK, PYD geliyor. İran özelinde baktığımız zaman da ayrılıkçı Kürt gruplar var. PAK, Komale, İKDP gibi terör örgütleri var. PKK'nın İran uzantısı PJAK var. Bunların zaman zaman devreye sokulduğunu gördük. Bunların hepsi ABD'ye dokunuyor en nihayetinde.

İsrail'in İran Planı

Demir, İsrail'in Avrupa'da yaptığı bir toplantıda alınan kararları aktardı. Demir şunları belirtti:

- Ağustos ayında, İsrailli İstihbarat Bakanı Avrupa'da bir toplantı yaptı. Yaptığı toplantıda İranlı sözde muhalifler vardı. O toplantıda alınan karar İran'daki eylemleri yükseltme kararı, İran'da daha fazla aktifleşme kararıydı. İşte bütün bunların sonucunda da bugünkü saldırıya hep birlikte maalesef şahit olduk.

Saldırının Gerçekleştirildiği Şehrin Önemi

Demir, terör saldırısının gerçekleştirildiği şehrin İran için önemini şu sözlerle aktardı: