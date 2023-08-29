İran'ın ŞİÖ ve BRICS üyeliğini hatırlattı! Reisi'den önemli açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ABD’nin başını çektiği kuvvetin İran stratejilerinde başarısız olduğunu vurguladı. Asya cephesi içinde attıkları adımların İran’ın çıkarlarına olduğunu kaydetti.

Reisi yaptığı açıklamada, "Düşman bizim her alanda ilerlediğimizi hissetti ve ülkede karışıklıklar yaratmaya başladı. İsyanlarda hedeflerine ulaşabildikleri için hayal kırıklığına uğradılar. Halkın ihtiyaç duyduğu malları, dolarizasyondan çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzde 60'a yakın olan enflasyon yüzde 46'ya düşürüldü. Ekonomik büyüme 2022^de yüzde 4'e çıktı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Reisi, Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesinin de aralarında olduğu yaklaşık 250 medya mensubunun katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Reisi yaptığı konuşmada, "Düşman, birincisi İran'ı dünyada tecrit etmek, ikincisi de içerideki insanları hayal kırıklığına uğratmak için iki strateji izlemeye çalıştı, her iki strateji de başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

İran’ın Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS üyeliğinin önemine dikkat çeken Reisi, Latin Amerika, Asya ve Afrika’ya kadar birçok ülke ile iyi ilişkiler kurduklarını kaydetti.

- ŞİÖ, çeşitli ekonomik, sosyal, güvenlik ve barış konularında rol oynayan Asya'da bölgesel bir ittifaktır. Sahip olduğumuz birçok kapasite ile İran'ın Şangay ve BRICS üyeliğinin ve bölgesel ve bölge dışı ittifaklara katılımının çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu etki iki yönlü çünkü hem onları hem de bizi etkiliyor. Bu ittifaklara üyelik, ABD yaptırımlarına karşı kesinlikle rol oynayabilir. Ayrıca komşu ülkelerle ilişki de takip ediyoruz.

TIKANAN NÜKLEER MÜZAKERELER

ABD ve Avrupa ülkeleri ile yürütülen nükleer müzakareleri de değerlendirdi Reisi... Ülkenin geleceğini bu müzakerelere bağlamadıklarını söyledi.