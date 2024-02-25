İranlı Bakan İsmail Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı

Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan İsmaili, Müslüman devletlerin sorumluluğuna dikkat çekti. Gazze halkına yardımcı olmanın bir görev olduğunu vurguladı.

"İRAN İSLAM CUMHURİYETİ'NİN POLİTİKASI BİR AN ÖNCE BU SAVAŞI DURDURMAKTIR."

İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Gündem Filistin'di.



Toplantıya İran Kültür ve İslami Rehberlik Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili de katıldı. İsmaili, Müslüman devletlerin sorumluluğuna dikkat çekti.



İsmaili, İsrail'in varlığının bölgedeki savaş olasılığını arttığını söyledi.



İran Kültür ve İslami Rehberlik Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Lahey'de devam eden duruşmaları da değerlendirdi.



İsmaili, İran'ın savaşı durdurmaya yönelik girişimleri olduğunu kaydetti.



İranlı Bakan İsmaili, Gazze konusunda adım atan Türkiye'ye de teşekkür etti.