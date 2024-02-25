Eskişehir'de korkunç olay! Arkadaşını silahla öldürdü...

Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de korkunç olay! Arkadaşını silahla öldürdü...

 Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine söz konusu adrese gitti.

Ekipler evde girdiklerinde Berkan Harman'ın (27) yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Polisin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, bölgede yaptıkları ilk müdahalede Harman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Harman'ın arkadaşı olan ve iş ilişkisi konusunda anlaşmazlık yaşadığı zanlı A.A.B. (22) ekiplerce gözaltına alındı.

Polis ekipleri, yapılan incelemelerde, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Harman'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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# Eskişehir
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