İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye saldırıyor

İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

KABİNESİ TOPLANTISI SONA ERDİ

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 30'dan fazla roket atılmasının ardından düzenlenen Netanyahu'nun başkanlık ettiği İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona erdi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Binyamin Netanyahu, toplantının ardından, "İsrail'in bu gece ve gelecekteki karşılığı düşmanlarına ağır bedel ödetecek." dedi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da "güvenlik birimlerinin her alanda tam hazırlıklı olduğunu ve her türlü tehdide nasıl karşılık vereceklerini bildiklerini" söyledi.

NE OLMUŞTU?

İşgalci İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.