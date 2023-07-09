IŞİD lideri Usame El Muhacir öldürüldü! ABD'den operasyonla ilgili açıklama geldi

IŞID lideri Usame El Muhacir'in öldürüldüğü açıklandı.

Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yaptı.

Açıklamada, Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.

CENTCOM'un açıklamasında cuma günü yaklaşık iki saat süren bir çatışma yaşandığı ve MQ-9'lar tarafından bu operasyonun yapıldığı aktarıldı.

El Muhacir, Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra terör örgütün sözde lideri olmuştu.