IŞİD lideri Usame El Muhacir öldürüldü! ABD'den operasyonla ilgili açıklama geldi
ABD'den IŞİD operasyonuyla ilgili açıklama geldi. IŞİD lideri Usame El Muhacir'in Suriye'nin doğusunda öldürüldüğü açıklandı.
IŞID lideri Usame El Muhacir'in öldürüldüğü açıklandı.
Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yaptı.
Açıklamada, Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.
CENTCOM'un açıklamasında cuma günü yaklaşık iki saat süren bir çatışma yaşandığı ve MQ-9'lar tarafından bu operasyonun yapıldığı aktarıldı.
El Muhacir, Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra terör örgütün sözde lideri olmuştu.
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