İslam Dünyası'nın Nobel Ödülü Sahiplerini Buluyor

İslam Dünyası'nın Nobel ödülü olarak adlandırılan, İran Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı'nın bu yıl beşincisini düzenlediği "Mustafa (S.A.V.) Ödülleri" sahiplerini buluyor.

Bilimsel Çalışmalar Ödüllendirilecek

500 Bin Dolarlık Mustafa Ödülleri’nin 5. Dönem Bilimsel Çalışma Grubu Başkanı Ali Ekber Salihi, “Bu yıl Mustafa Büyük Ödülü, Profesör Ahmed Hasan ve Profesör Umid Farrokhzad'a ortaklaşa verilecek. Mısır'da doğan Profesör Ahmed Hasan, bilgi ve iletişim bilimi ve teknolojisi alanında yazılım keşfetme çalışmaları yapıyor ve Kanada'daki Queen's Üniversitesi'nde profesördür. Ayrıca İran doğumlu Profesör Umid Farrokhzad da bu dönemde biyolojik ve tıp bilimi ve teknolojisi alanında polimer nanopartiküllere dayalı yeni ilaç tasarımıyla Mustafa Ödülüne layık görüldü.” dedi.

Türk Bilim İnsanı da O Listede

Listede bir de Türk bilim insanının yer aldığını bildiren Salihi, “Ayrıca Profesör Samia Khoury, Profesör Murat Uysal ve Profesör Ahmad Fevzi İsmail, İslam ülkelerinde yaşayan ve ödülü alan seçilmiş üç bilim insanıdır. Türkiye doğumlu Profesör Murat Uysal, Abu Dhabi New York Üniversitesi’nde Profesör ve Kablosuz Optik İletişim Teknolojileri alanında çalışmalar yapıyor. Bugün İslam dünyasında Mustafa (S.A.V.) Ödülü’nün adı bilinmekte ve bu prestijli ödül, tıpkı İslam dünyasının Nobel Ödülü gibi kendine yer bulmuş ve İslam dünyası alimleri arasında dayanışmaya vesile olmuştur. Bu ödülün temeli bilim ve bilim insanıdır, bilimin peşinde koşan, insanlığın refahına katkıda bulunan, kültür ve toplum üzerinde etki yaratan bir keşifte bulunan bilim insanıdır. Bugüne kadar ödülü kazananlar, başarıları faydalı olan kişilerdir.” değerlendirmesi yaptı.

Bilim İnsanları Bu Toplantıda Buluşuyor

Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı Müdürü Mehdi Safarinia da ödül töreni hakkında bilgiler verdi. Safarinia, “5. Mustafa (S.A.V.) Ödülü için töreni, 2 Ekim Pazartesi günü tarihi İsfahan kentindeki Çehel Sutun Sarayı'nda İran'dan ve farklı ülkelerden yüzlerce seçkin bilim şahsının katılımıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca bu törene Türkiye, Malezya, Cezayir'den politikacılar, bilim insanları, hayırseverler, medya mensupları ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üst düzey yöneticileri de katılıyor. Geçtiğimiz dört yılda farklı ülkelerden 14 bilim insanı Mustafa Ödülüne layık görüldü.” dedi.