Karabağ'daki Patlamanın Bilançosu Artıyor! Ölü Sayısı 125'e Çıktı

Azerbaycan'ın operasyonundan sonra Ermeni sivillerin tahliyesinin sürdüğü Karabağ'da, Hankendi-Askeran yolu yakınlarındaki bir akaryakıt depolama alanında patlama oldu.

Patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 125’e yükseldi.

Olayın ardından çok sayıda yaralı, Rus Barış Gücü helikopterleri ve ambulanslarla Ermenistan'a götürüldü. Patlamaya neyin sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.