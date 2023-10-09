İsrail Hava Saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde 7 Camiyi Yıktı

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimlerindeki er-Rummal mahallesinde bulunan El Abbas Camisine çok sayıda roketle saldırı düzenledi.

İsrail daha önce de Gazze'deki Es-Susi, El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğunlaştırdığı saldırıları devam ediyor.