İsrail İran'a füze mi fırlatacak?

ABD'li üst düzey bir yetkili, İsrail savaş uçaklarının, misilleme amacıyla, ülke sınırlarına girmeden İran'a 3 füze fırlattığını iddia etti.

İsrail İran'a füze mi fırlatacak?

ABD'nin ABC News televizyonuna konuşan üst düzey yetkili, İsrail'in sabah saatlerinde İran'a misilleme amaçlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Yetkili, İsrail'in, İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin korunmasının bir parçası olan, İsfahan yakınlarındaki hava savunma sahasını hedef aldığını belirtti.

İlk belirlemelere göre saldırıda sahanın vurulduğunu kaydeden yetkili, değerlendirmelerin henüz tamamlanmadığını aktardı.

ABD'li yetkili, saldırının gerilimi tırmandırma değil, İsrail'in sahip olduğu kapasiteye dair İran'a bir sinyal gönderme amacı taşıdığını ifade etti.

İSRAİL'İN İRAN VE SURİYE'YE SALDIRDIĞI İDDİALARI

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. İran resmi ajansı IRNA da patlama seslerinin Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, İranlı yetkililer henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı.

Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

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