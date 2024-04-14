İsrail, İran'a karşılık verileceğini açıkladı

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Benny Gantz, söz konusu saldırıya, "uygun zaman ve şekilde" karşılık vereceklerini belirtti.

İsrail, İran'a karşılık verileceğini açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş ve saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İsrail'in söz konusu saldırısına İran tarafından dün gece misilleme gelmiş ve İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı gerçekleştirilmişti.

İSRAİL, İRAN'IN SALDIRISINA KARŞILIK VERECEK Mİ?

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

"İsrail dünkü İran saldırısını atlatabilmesini sağlayan stratejik ittifak ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeli." ifadelerini kullanan Gantz, İran’ı İsrail için bir "tehlike" olarak niteledi.

Gantz, İran’a karşı bölgesel bir koalisyon kuracaklarını belirterek, "Bize uygun olacak şekil ve zamanda İran’a bedelini ödeteceğiz." ifadelerine yer verdi.

İsrail medyası ise Gantz’ın bu açıklamasını, İsrail’den İran’a karşı "hızlı bir misilleme yapılmasını desteklemediği" yönünde yorumladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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