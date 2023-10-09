İsrail Lübnan'ın Güneyine Saldırdı

İsrail, Lübnan'ın güney sınırındaki sızma girişimi ve çatışmaların ardından sınır bölgelerini topçu birlikleriyle bombalamaya devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki son gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Haberde, İsrail topçu birliklerinin sınırın yakınındaki Mervahin beldesini fosforlu havanlarla vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuş ve ardından sınır bölgesine helikopterle saldırı düzenlemişti.

Lübnan ordusu güneyde artan gerginlik üzerine yaptığı yazılı açıklamada vatandaşlara güvenliklerini korumak için azami tedbir almaları ve sınıra yakın bölgelere gitmemeleri çağrısında bulundu.

Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı üstlenmişti.

Hizbullah'tan Tarafsız Değiliz Açıklaması

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.