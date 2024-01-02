İsrail Ordusunu Hastalık Sardı! Gazze Sınırında Askerlere Bulaşmaya Başladı! "leishmaniasis" Hastalığı Şüphesi Büyüyor!

İsrail basınından Maariv gazetesinin haberine göre Gazze sınırındaki toplanma alanlarında onlarca İsrail askerinde leishmaniasis (şark çıbanı) hastalığına yakalanıldığı şüphelendiği belirtildi.

Gazete yer alan habere göre onlarca askerin yara veya salgılı cilt lezyonlarından muzdarip olduğu, bu nedenle askerlerin birim doktorlarına ya da dermatologlara gittiği kaydedildi. Askerlere kum sineği ısırıklarından sonra "leishmaniasis" paraziti olduğundan şüphelenilen deri lezyonları teşhisi konduğu, bunun leishmaniasis hastalığına neden olduğu ifade edildi.

BAZI ASKERLERİN FAALİYETLERİ TEDAVİ İÇİN DURDURULDU

Bazı askerlerin laboratuvar testlerinin yapılması için gönderildiğini ancak sonuçların henüz belli olmadığı; bazılarının ise operasyonel faaliyetleri durdurularak dermatoloji kliniklerine sevk edildiği bildirildi.

Bu tanının tedavi edilmemesi durumunda birkaç hafta süren son derece ağrılı, iltihaplı bir cilt lezyonu haline geldiği, bu lezyonun genellikle ciltte yara izi bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

HASTALIKTAN ŞÜPHENİLENLER TEDAVİ ALINMAYA BAŞLANDI

Maariv gazetesi haberinde, İsrail ordusunda ismini vermek istemeyen bir sözcünün açıklamasında da yer verildi.

Askeri yetkili, ordunun tüm birimlerinde, leishmaniasis enfeksiyonunun önlenmesi için çeşitli tedbirler alındığını, sahadaki askerlere konuya ilişkin açıklayıcı belgeler dağıtıldığını aktardı.

Sözcü ayrıca şüpheli semptomlar taşıyan tüm hastaların askeri dermatolog tarafından muayene edildiğini, gerekli tedaviyi aldığını ve gerekirse leishmaniasis hastalığı için tahsis edilen kliniğe yönlendirildiğini kaydetti.

Kum sineklerinden "tatarcık" sineğinin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor, zamanla da leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.