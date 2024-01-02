Schengen Vizesi Kalktı! Akın Akın Seyahat Başladı! Vizenin Kalkmasıyla Havaalanları Tıklım Tıklım Doldu!

Kosova vatandaşları için 1 Ocak itibariyle Schengen bölgesi için vizelerin kaldırılmasının ardından ilk günden yüzlerce Kosovalı AB ülkelerine seyahat etmek üzere Priştine havaalanına akın etti. Kosova, Batı Balkanlar'da AB'ye seyahat etmek için hala vizeye ihtiyaç duyan tek ülkeydi.

Schengen Vizesi Kalktı! Akın Akın Seyahat Başladı!

Oğluyla birlikte iki günlük bir ziyaret için Viyana'ya giden Habib Spahiu, "Artık Avrupa'nın her yerini gezebildiğim için kendimi bir kuş kadar özgür hissediyorum" dedi.

Reuters'ın haberine göre Kosova Başbakanı Albin Kurti yolcuları havaalanında karşıladı. Kurti, "Çok uzun zamandır bekliyorduk, bu uzun süren bir adaletsizlikti ama sonunda başardık" dedi.

Kosova hala Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biri ve pek çok kişi vize muafiyetini iş bulmak için bir fırsat olarak görüyor.

Biniş kartını almak için bekleyen ve ismini vermek istemeyen bir inşaat işçisi, "Birkaç günlüğüne Almanya'ya iş bakmaya gidiyorum ve çalışma vizesine başvurmak için tekrar döneceğim" dedi.

Hükümet, insanların 180 günün 90 günü turist olarak kalabileceklerini ancak çalışamayacaklarını belirten Schengen kurallarını kötüye kullanmamalarını istedi.