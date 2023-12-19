İsrail Ordusunun Gazze'deki Katliamlarında 97 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 97'ye yükseldi.

İsrail Ordusunun Gazze'deki Katliamlarında 97 Gazeteci Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze'de askeri başarısızlıkları sonrası sivil katliamlara girişmişti. Sık sık gazetecilere saldırı yapan İsrail ordusu, 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de 97 gazetecinin ölümüne neden oldu. 

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde evine düzenlediği saldırıda gazeteci Adil Zağrab'ın hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # gazeteciler
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