İsrail televizyonu: "Savaş Kabinesi, İran saldırısına karşılık verme kararı aldı"

İsrail’deki Kanal 12 Televizyonu, kaynak göstermediği haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı verilecek yanıt konusunda karar verdiğini öne sürdü.

Haberde, Savaş Kabinesi'nin İran’ın saldırısına karşı “açık ve etkili” bir şekilde karşılık verme kararı aldığı belirtilirken, İsrail’in tepkisinin, İran’ın gerçekleştirdiği “büyüklükteki bir saldırının tepkisiz kalmayacağı” mesajını vermeyi amaçladığı vurgulandı.

İsrail’in İran’a vereceği “yanıt”ın bölgesel savaş çıkartmasını ya da İran saldırısına karşı yardımcı olan koalisyonun parçalanmasını istemediği belirtilen habere göre, İsrail eylemlerini ABD ile koordine etme niyetinde.

Haberde, Savaş Kabinesi’nin yarın yeniden bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Kanal 12, daha önceki bir haberinde de, Savaş Kabinesi'nin toplantısında İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığını ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğunu öne sürmüştü.