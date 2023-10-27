İsrail'deki Hedefler Vuruldu! HAMAS ve Lübnan Hizbullah'ı Askeri Hedeflere Saldırdı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 7 bin 326'ya yükseldi. Filistin Güçleri ise İsrail'in saldırılarına Tel Aviv'deki hedefleri vurarak yanıt verdi. Atılan roketlerden biri Tel Aviv'de bir binaya isabet etti.

Gazze için insani yardım taşıyan 10 tır bölgeye ulaştı. Bölgeye ulaşan yardım tırı sayısının 84'e ulaştı. Mescid-i Aksa ise İsrail'in polis zulmüne sahne oldu. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yönelik kısıtlamalarına devam etti. Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri Filistinlileri engelledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi. İsrail askerleri Batı Şeria'daki "Gazze'ye destek" gösterilerinde 7 Filistinliyi yaraladı. 7 Ekim'den bu yana İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinli öldü, 1900'den fazla kişi yaralandı.

Lübnan – İsrail sınırında da çatışmalar devam etti. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail’e ait 2 askeri hedefe saldırı düzenlendi. Lübnan Hizbullah'ından yapılan açıklamada, İsrail’in El Sadih ve Misgav askeri noktalarının güdümlü füze ve uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi. Öte yandan Mısır'ın doğusundaki İsrail sınırı yakınında yer alan Taba kentine bir insansız hava aracının düştüğü, Akabe Körfezi açıklarında bulunan Nuveyba kentine de bir roketin isabet ettiği bildirildi.