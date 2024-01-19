İsrail'den Batı Şeria'ya baskın

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 45 saat süren baskınında Filistinlilere ait 1000 binada arama yaptığı ve en az 37 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İSRAİL ZULME DEVAM EDİYOR

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), sınır muhafızları ve "mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetlerinin katıldığı Tulkerim'deki "operasyonun" 45 saat sürdüğü belirtildi.

"Operasyonda 1000 binada arama yapıldı, yüzlerce şüpheli sorgulandı ve 37'den fazla kişi gözaltına alındı." bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail güçlerinin "400'den fazla patlayıcı madde bulup imha ettiği, 27 silaha ve çok sayıda askeri teçhizata el koyduğu, 5 patlayıcı üretimi laboratuvarı ve 4 keşif operasyonu odasını imha ettiği" ileri sürüldü.

İsrail güçleri, 17 Ocak'ta Tulkerim kenti ile buradaki mülteci kampına baskın düzenlemiş, ardından bunu Nur Şems Mülteci Kampı'nı kapsayacak şekilde genişletmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri, Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'nda 17 Ocak'tan bu yana 8 Filistinliyi öldürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.