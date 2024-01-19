Ehliyeti olanlar dikkat! 2024 içinde mutlaka yaptırmanız gerekiyor
Ehliyeti olanlar için kritik bir uyarı geldi. Daha önce ehliyet değiştirme süresinde uzatmaya gidilmişti fakat tarih bir daha ertelenmeyecek. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet değişimi ne zaman son? İşte, ehliyet yenileme son başvuru tarihi...
2016 yılında yapılan düzenlemede ehliyet bugün kullandığımız halini aldı. Eski ehliyet sahibi olanlar için değiştirme süreci uzatılmıştı. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce çıkartılan eski tip ehliyetlerin değişimi için tanınan sürenin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 sene daha uzatıldığı ifade edilmişti.
EHLİYET YENİLEME TARİHİ ERTELENDİ Mİ?
Yurt'ta yer alan habere göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir.
Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır."
EHLİYET DEĞİŞTİRME SON GÜN NE ZAMAN?
1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetleri değiştirmek için tanınan süre, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 sene daha uzatıldı. Buna göre, hali hazırda eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanan şoförler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini değiştirebilecek.